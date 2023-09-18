الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 9 آلاف طن و467 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 467 شاحنة و798 سيارة، وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، 77 شاحنة و761 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 390 شاحنة و37 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و170 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي إكسبريس وعلي متنها 745 سيارة بوزن 1490 طنا قادمة من جدة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 900 راكب بموانيها.

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

يوسف فوزى يكشف تفاصيل مُحزنة عن مرضه: "مش عارف أصلى"

بعد وفاة أشرف مصيلحى.. فنانون ماتوا فى عز شبابهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة