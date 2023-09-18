خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

انطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، في أول رحلة رسمية له إلى الولايات المتحدة منذ تشكيل حكومته قبل حوالي تسعة أشهر.

وبعد عطلة رأس السنة اليهودية التي استمرت يومين، غادر نتنياهو والوفد المرافق له إلى المطار. ومن المتوقع أن يكون أبرز ما في زيارته هو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الجمعة المقبل، ومجموعة من اللقاءت الهامة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لدى صعوده على متن الطائرة: "سأغادر الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سأمثل إسرائيل أمام دول العالم. وسألتقي أيضًا بالعديد من زعماء العالم، وخاصة الرئيس بايدن، الذي سأناقش معه– أولًا وقبل كل شيء، ولكن من بين مواضيع أخرى– إيران وتوسيع دائرة السلام"، وفقًا لتقرير في موقع صحيفة جيروزاليم بوست.

لقاء متأخر

أعطى البيت الأبيض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الضوء الأخضر للاجتماع الذي طال انتظاره بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول لقاء بينهما منذ تولي نتنياهو منصبه في نهاية ديسمبر 2022. بينما كان نتنياهو ينتظر بفارغ الصبر دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلا أنها لم تتحقق إلا بعد 9 أشهر. ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان في الأمم المتحدة يوم الأربعاء، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يبحث نتنياهو مع الرئيس الأمريكي قضايا تتعلق بإيران وتوسيع التطبيع في الشرق الأوسط.

اجتماعات مع القادة

من المتوقع أن يعقد نتنياهو خلال زيارته إلى الولايات المتحدة اجتماعات مع العديد من القادة الدوليين الآخرين، بما في ذلك المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس التركي رجب أردوغان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وآخرين.

وقال نتنياهو: “يجب أن أقول إن رؤية الطلبات العديدة لعقد اجتماعات مؤثرة”، مضيفًا: "لسوء الحظ، لا أستطيع أن ألتقي بجميع القادة الذين قدموا طلبات، ولكني آمل أن ألتقي بمعظمهم".

أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذه الزيارة هو لقاء نتنياهو المتوقع مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي يمتلك، من بين مشاريع أخرى، شركة X (المعروفة سابقًا باسم تويتر). ويخطط نتنياهو لمناقشة الاستثمارات المحتملة في الشركات الإسرائيلية مع ماسك.

ومع ذلك، من المتوقع أن يجتمع نتنياهو يوم الجمعة مع قادة المنظمات اليهودية الكبرى، بتنسيق من السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، جلعاد إردان. يمثل هذا الاجتماع أول تفاعل حقيقي بين نتنياهو وقادة المنظمات اليهودية الكبرى منذ عدة سنوات، حيث تمت دعوة حوالى 20 زعيمًا يهوديًا من مختلف الانتماءات الدينية.

خطاب الأمم المتحدة

من المتوقع أن يتطرق نتنياهو إلى عدة موضوعات في خطابه في الأمم املتحدة وعلى رأسها التهديدات من إيران، وبحسب "بوست"، سيصرح نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن "إيران تنتهك جميع التزاماتها، وأنها تكذب بوقاحة، وأنها تنوي تطوير أسلحة نووية ومواصلة عدوانها في المنطقة. وسنواجه كلا الأمرين معًا".

وأضاف: "سمعت اليوم تهديدات من مسئول في النظام الإيراني، وأقترح عليه ألا يهددنا. هو وهذا النظام بحاجة إلى أن يعرفا أننا سنرد بقوة على أي هجوم على شعبنا ومواطنينا".