علاء الزهيرى: تأسيس لجنة فنية لدراسة الأخطار الطبيعية وأسعارها على السوق

تأسيس لجنة فنية لدراسة ارتفاع اسعار مخاطر الاخطار الطبيعية والتضخم تحديات الصناعة

قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الاستراتيجية الأولى للاتحاد منذ عام 2021، تتبلور فى تأسيس العديد من اللجان الفنية بمشاركة أعضاء الاتحاد من الشركات، فضلا عن تأسيس لجنة متخصصة للتأمين الزراعي، منوها أن الاتحاد عقد خلال مارس الماضى مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأقصر، وذلك للعام الثانى على التوالى طبقا لأهداف الهيئة العامة للرقابة المالية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة وعمر عباس، نائب وزير الهجرة، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.



وأوضح الزهيرى، أن المرحلة الثانية من استراتيجية الاتحاد تتمثل في تدشين لجان فنية، وكذلك تنمية الاستدامة من خلال توفير منتجات خاصة بقضية الاستدامة، كما شارك الاتحاد فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ خلال الفترة الماضية، وعمل على تفعيل مبادرة تأمين السيارات الكهربائية لتدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أن السوق فى حاجة ملحة لتأسيس مجمعة تأمينية للأخطار الطبيعية ومن ثم سعى الاتحاد خلال الفترة الماضية لتأسيس لجنة فنية لدراسة الأخطار الطبيعية، وأسعارها على السوق فى ظل الأخطار التى تتعرض لها الكثير من الدول خلال الفترة الماضية.



وأوضح الزهيرى، أن الوضع الحالى يتطلب توفير تغطيات خاصة لتأمين الأخطار الطبيعية، مشيرا إلى أن سعر المخاطر فى زيادة مستمرة يتطلب دراستها جيدا.