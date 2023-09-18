الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

انتصار استثنائى.. "القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن أريحا بعد إدراجها بقائمة التراث العالمى

أريحا بعد إدراجها
أريحا بعد إدراجها بقائمة التراث العالمي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن مدينة "أريحا" عقب إدراجها في قائمة التراث العالمي، وقال التقرير: "زهرة مهمومة ألقت على السور يديها.. خطفوا من وجهها اللون ومن أكمامها العطر، وولى السارقون".

وأضاف التقرير: "هكذا وصفت إحدى القصائد المدينة التي تقول الروايات التاريخية والأثرية إنها من أقدم المدن على وجه الأرض، مدينة أريحا إحدى محافظات السلطة الوطنية الفلسطينية الـ16، والتي تقع على طول المناطق الشرقية من الضفة الغربية".

 من أقدم المدن المحصنة في العالم

وتابع: "تم إدراجها وموقعها تل السلطان على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في انتصار دولي استثنائي لفلسطين، وتتمثل الأهمية الاستثنائية لأريحا القديمة كونها من أقدم المدن المحصنة في العالم، حيث يعود تاريخها إلى نحو 8 آلاف عام قبل الميلاد".

وواصل التقرير، "كما أظهرت الاستكشافات الأثرية وجود بقايا 23 حضارة قديمة والعديد من الهياكل القديمة والماثلة إلى اليوم، وتعد أريحا أكثر المدن انخفاضا، حيث يبلغ مستواها 250 مترا تحت مستوى سطح البحر ولا تماثلها أي مدينة أخرى في العالم، أما موقع تل السلطان فيعد من أقدم المدن الزراعية المسورة في العالم".

وأوضح أنه وبتسجيل أريحا وتل السلطان على قائمة التراث يصبح لدى فلسطين 5 مواقع مسجلة رسميا على القائمة".

قائمة التراث العالمي زهرة ة التراث العالمي أريحا

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