الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 2514 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني و678 مخالفة لقائدي دراجات نارية

ملصق إلكتروني
ملصق إلكتروني

حررت الحملات المروية 2514 مخالفة لقائدي سيارات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

كما تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 678 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 63 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على نيابات المرور المختصة للتحقيق.

النائب العام: المنظومة الرقمية أتاحت زيادة الحركات على برنامج المرور إلى مليون

كانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق.

ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور تفعيل لذلك انتشر رجال المرور في العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

رفع السيارات المتروكة بالشوارع والطرق الرئيسية

 

كما يتم رفع السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق، بسبب المظهر الحضاري والتنسيق في الشوارع بمظهر جيد لائق.

تمركزت الحملات المرورية على المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

حملات مرورية علي الشوارع والطرق الرئيسية

 

وشنت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة؛ للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر.

كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وأعلنت الإدارة عن أرقام مرورية خاصة بالنجدة على الطرق لنشر سيارات الإغاثة على الفور في حالة وقوع حوادث او كوارث على الطرق أو الشوارع والميادين. 

الحملات المروية الملصق الالكتروني الدراجات النارية ارتداء الخوذة نيابات المرور

مواد متعلقة

أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورابط تحميل تطبيق النيابة العامة

خلاف على أولوية المرور تدفع سائق لقتل آخر في المنيرة الغربية

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

يوسف فوزى يكشف تفاصيل مُحزنة عن مرضه: "مش عارف أصلى"

بعد وفاة أشرف مصيلحى.. فنانون ماتوا فى عز شبابهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة