الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مجموعات حورس الكشفية تشارك فى تنظيم قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة القاهرة الجديدة

كنيسة
كنيسة

اشترك عدد من أفراد وحدة الكشافة بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا، مساء أمس، في تنظيم قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بالقاهرة الجديدة.

وترأس القداس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، كما اشترك أيضًا في التنظيم مستعمرة سنافر، المجموعة الثالثة، لمجموعات حورس الكشفية، بكنيسة السيدة العذراء، بالقاهرة الجديدة.

وترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الذبيحة الإلهية الاحتفالية، بمشاركة الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة.

وقام جميع المشاركين أيضًا من أعضاء مجموعات حورس الكشفية، المجموعتين الأولى، والثانية، بعزف المارش الكشفي في نهاية القداس الإلهي، وأشار صاحب الغبطة في كلمة العظة إلى احتفال الكنيسة، بعيد ارتفاع الصليب المقدس، خلال الأيام الحالية.

المعنى الصحيح للصليب

وأوضح الأب البطريرك المعنى الصحيح للصليب في حياتنا، مؤكدًا أنه لا معنى للصليب، بدون محبة، كما أجرى غبطته حوارًا مفتوحًا مع المحتفى بهم حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى.

وأكد بطريرك الأقباط الكاثوليك لأبنائه وبناته أهمية قراءة الكتاب المقدس، والمواظبة على حضور القداس الإلهي، بانتظام، بالإضافة إلى فعل أعمال الخير، يوميًا.

وفي ختام الذبيحة الإلهية، تم توزيع الهدايا التذكارية على المحتفل بهم، الذين بلغ عددهم ثمانية أفراد من قبل غبطة أبينا البطريرك، بالإضافة إلى تكريم أحد أبناء الكنيسة، لتفوقه في مرحلة الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن احتفال المناولة الأولى هذا يعد الأول من نوعه منذ تأسيس الكنيسة، واحتفلت الكنائس الكاثوليكية بمصر برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بعيد الصليب المقدس، من خلال صلوات القداس الإلهي في مختلف كنائسها بمحافظات الوجه البحري والقبلي، بمشاركة أساقفة ومطارنة الكنيسة.

بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك كنيسة عشيرة الجوالة حورس الكشفية الكنيسة بعيد ارتفاع الصليب المقدس

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