الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق البرنامج التدريبى "TOT" المستوى التمهيدى بجامعة الوادى الجديد

جانب من التدريب
جانب من التدريب

أطلقت جامعة الوادي الجديد، صباح اليوم، برنامج تدريب المدربين "TOT" بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وسط حماس كبير وترقب من المشاركين.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور محمود الكيلاوي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، أن برنامج TOT يعد واحدًا من أبرز وأهم البرامج التدريبية في مجال تطوير القدرات وصقل المهارات، حيث يسهم البرنامج في إكساب المشاركين فهمًا عميقًا للأسس والأساليب المتقدمة في تدريب الأفراد وتطويرهم.

البرنامج التدريبي لتطوير القدرات وصقل مهارات المتدربين

وأضاف أن البرنامج التدريبي يأتى لتلبية التوجهات القومية الرامية لتنمية المهارات التدريبية لدى قطاع كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الوادي الجديد، وتمكينهم من الفهم العميق لعملية نقل المعرفة وتطوير القدرات. 

جدير بالذكر أن القائم بالتدريب هو الدكتور محمد فوزي والي، المدرب الدولي المحترف في مجال التدريب وتطوير المهارات، والذي يعد من أبرز الشخصيات الرائدة في مجال التدريب على المستوى القومي، وأثرى المشاركون بمعرفته الواسعة وخبراته القيمة خلال الجلسات التدريبية لليوم.

وجذبت هذه الدورة مجموعة متنوعة من المشاركين الذين يسعون لتطوير مهاراتهم في مجال التدريب والتطوير.

 وأشاد الدكتور محمد والي بالتفاعل الإيجابي والحماس الذي أظهره المشاركون في اليوم الأول من البرنامج. 

وأشار إلى أن الجميع متحمس للعمل مع هذه المجموعة المميزة من المدربين المتطلعين لتطوير مهاراتهم وزيادة قدراتهم في مجال التدريب، كما أضاف أننا هنا نسعى لمشاركة المعرفة والخبرة، وتمكين هؤلاء المدربين من تحقيق أهدافهم في هذا المجال.

البرنامج التدريبي لمدة 5 أيام 

من جهته؛ أوضح الدكتور محمود الكيلاوي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أن الدورة ستستمر لمدة خمسة أيام، يتم خلالها إكساب السادة المشاركين العديد من الأساليب الحديثة في مجال التدريب، فضلًا عن فهم أفضل لأهمية تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لتحقيق نجاح أكبر في مجال التدريب.
وأضاف أن هذه الدورة في جامعة الوادي الجديد تعد فرصة ثمينة للمدربين الراغبين في تطوير مهاراتهم، والنهوض بمسيرتهم المهنية في مجال التدريب، مشيرًا إلى أن انطلاق اليوم الأول من الدورة يمثل بداية واعدة للمشاركين، ويعكس التزامهم بتحقيق التفوق في هذا المجال المهم.

جامعة الوادي الجديد برنامج تدريب المدربين TOT رئيس جامعة الوادي الجديد لتطوير مهاراتهم وزيادة قدراتهم تمكين هؤلاء المدربين

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