كاتب صحفى: موازنة هذا العام تشهد استثمارات بـ71.4 مليار جنيه لتنمية الصعيد

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت إن موازنة هذا العام تشهد استثمارات بـ71.4 مليار جنيه لتنمية صعيد مصر، الذي كان مهمشًا قبل عام 2014، معقبًا: "هذا الرقم تاريخي وأسطوري، ولم نشهده من قبل على مدار الـ50 سنة الماضية".

وأضاف رفعت، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الصعيد عانى لفترة طويلة من التهميش، ولم تكن هناك قيادة سياسية قادرة على تلبية احتياجاته، ولكن اليوم نشهد استثمارات بـ71.4 مليار جنيه على الخدمات وخطة الدولة واحتياجات المواطنين في الصعيد.

وأوضح الكاتب الصحفي أن الصعيد عبارة عن 3 أقاليم، هى إقليم جنوب الصعيد يشمل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر، وإقليم شمال الصعيد يشمل المنيا والفيوم وبني سويف، وإقليم وسط الصعيد أسيوط والوادي الجديد، بجانب مدن القناة وشمال سيناء وجنوب سيناء.

موازنة هذا العام ستشهد ترتيب أولويات

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن موازنة هذا العام ستشهد ترتيب أولويات أساسي يشمل الاحتياجات الأساسية، حيث إن النقل والتخزين رقم واحد في إقليمي جنوب الصعيد ووسط الصعيد، أما الخدمات الأخرى مثل التعليم والصحة هما رقم واحد في إقليم شمال الصعيد.