"القاهرة الإخبارية": إطلاق نار على فلسطينى للاشتباه فى تنفيذه عملية طعن بالقدس

ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، إطلاق نار على شاب فلسطيني للاشتباه في تنفيذه عملية طعن جنوب القدس، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأصيب شاب، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز مزمورية العسكري جنوب القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع مصورة شابًا ملقى على الأرض بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، قرب أحد مداخل الحاجز، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

هدم منزلين في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلين في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت القرية، وهدمت منزلين أحدهما قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطنة سمر حج محمد، والآخر مأهول للمواطن ياسر أبوالكباش.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت بهدم 13 منزلًا ومنشأة في القرية، فضلًا عن الإخطارات السابقة التي طالت غالبية المنازل عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها.