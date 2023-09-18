الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. تحطم مقاتلة أمريكية من طراز F35 فى كارولاينا دون معرفة أسباب

مقاتلة أمريكية من
مقاتلة أمريكية من طراز F 35

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن مقاتلة أمريكية من طراز F-35 تحطمت في قاعدة تشارلستون في كارولاينا الجنوبية ونجاة الطيار، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب سقوط المقاتلة.

 

ووفقًا لمحطات الأخبار بالمنطقة، فإنه تم نقل قائد الطائرة إلى المستشفى بعد أن قفز من طائرة بوفورت إف-35 التابعة لقوات مشاة البحرية في شمال تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا.

 

وتعمل قاعدة تشارلستون المشتركة مع أفراد الطوارئ المحليين للتحقيق في "الحادث المؤسف"، حسبما صرح المسؤولون لـ WCIV ABC News 4 وWCBD-TV.

 

وذكرت التقارير أنه تم العثور على الطيار، الذي لم يتم الكشف عن اسمه ومعلومات الوحدة، في جنوب كينوود درايف في شمال تشارلستون. 

 

هبط الطيار بسلام في قاعدة تشارلستون المشتركة بطائرة أخرى.

وسائل اعلام أمريكية مقاتلة أمريكية الطيار المستشفى أخبار أمريكا

الأكثر قراءة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

عاجل.. تحطم مقاتلة أمريكية من طراز F35 فى كارولاينا دون معرفة أسباب

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

عاجل.. أمواج تغمر الشوارع والمنازل فى جنوب أفريقيا.. فيديو

العسيرى لـ"الشاهد": كل المطربين الشعبيين قدموا أغان وطنية

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية