تفاصيل مصرع أفراد فريق إغاثة يونانى بعد وصولهم لدرنة الليبية.. فيديو

لقى أربعة أفراد من فريق إغاثة يوناني مصرعهم في حادث سير بعد وصولهم إلى ليبيا، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد.

وقال وزير الصحة في شرق ليبيا عثمان عبد الجليل، في مؤتمر صحفي في مدينة درنة التي ضربتها الفيضانات إن "الحادث الرهيب" وقع عندما كان الفريق اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرقا.

وأوضح الوزير أن "الفريق كان مؤلفا من 19 شخصا. قتل أربعة منهم وأصيب الـ15 الآخرون. ثمانية هم في وضع مستقر والسبعة الآخرون في وضع حرج".

ووقع الحادث حين اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل ثلاثة من أفرادها وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، بحسب الوزير.

وفي أثينا، أكدت هيئة أركان الجيش اليوناني أن فريقا من المسعفين أرسلته وزارة الدفاع إلى ليبيا تعرض لحادث سير، لكنها اكتفت بالحديث عن "إصابات طفيفة" بين أفراده.

لكن في وقت لاحق أمس الأحد، أفاد تلفزيون "ERT" الحكومي بأن ثلاثة من أعضاء فريق الإغاثة اليوناني قتلوا وما زال اثنان في عداد المفقودين.

وقالت السلطات اليونانية إن "عملية تجري لإعادة هذه الطواقم من بنغازي"، لافتة إلى أنها أرسلت لهذا الغرض طائرة للجيش اليوناني من طراز سي-130 تحمل فريقا طبيا.

وضربت العاصفة "دانيال"، مناطق عدة في الشرق الليبي، خصوصاً مدينة درنة، مسبّبةً فيضانات واسعة.

وتحت ضغط الأمطار الغزيرة، انهار السد الأول، وهو سد "أبو منصور" بسعة 22,5 مليون متر مكعب والواقع على بعد 13 كيلومتراً من درنة، فتدفقت منه أنهار من المياه.

واجتاحت المياه السد الثاني وهو سد "البلاد" بسعة 1,5 مليون متر مكعب، ويقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.

وقلّص قرب السد من المدينة فرص تبعثر المياه قبل وصولها إليها، فاجتاحت السيول العنيفة الجارفة درنة.

وقبل بناء السدين، شهدت درنة فيضانات كبرى عدة ناجمة عن فيضان الوادي، لا سيما في أعوام 1941 و1959 و1968.