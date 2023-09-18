العسيرى لـ"الشاهد": موسيقى بليغ لانتصارات أكتوبر تحمل رسائل صوفية آخرها "صدق وعده"

وثق الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، شهادته على موسيقى وألحان بليغ حمدي ودورها في حرب أكتوبر، متحدثا عن آخر أغاني قدمها بليغ وهي "صدق وعده".

وأضاف العسيري، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"،: "الكثير من الناس لا يعرف بوجود مساحة صوفية كبيرة جدا في مزيكا بليغ حمدي، من موسيقى ألف ليلة وليلة، واستخدام موسيقى الآذان والترانيم".

بليغ اكتسب مساحة صوفية بسبب الموالد

وتابع: "بليغ اكتسب هذه المساحة الصوفية نتيجة حضوره كل الموالد التي كانت تقام في مصر، علاوة على فقدانه لوالدته"، لافتا إلى أن أول أغنية قدمها لنصر أكتوبر والتي كانت "بسم الله"، ولكنه كان يبحث عن أغنية تؤكد الحالة التي يريد أن تصل للناس.

وواصل: "أغنية "صدق وعده" كانت تحمل الكثير من الرسائل، أهمها أنه قادر على تلحين القصيدة الفصحى، مشيرا إلى أن اختيار الكورال ليغني قصيدة كان أمرا لابد الوقوف عنده".

واستطرد الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري: "بليغ استخدم الدفوف والصوت الرجالي في الكورال، بداخل أغنية صدق وعده، علاوة على الرسائل الصوفية التي حملتها موسيقاه".

برنامج الشاهد

ويقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.