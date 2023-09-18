الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"العسيرى" يكشف لـ"الشاهد" عن دور الأغنية فى حرب أكتوبر

الكاتب والشاعر الغنائي
الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري

كشف الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، عن دور الأغنية في حرب أكتوبر، ودور ألحان بليغ حمدي خلال فترة الحرب.

وقال "العسيري"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه عاشر الفنان الراحل محمد رشدي، وكتب مذكراته، ولكن محمد رشدي وقت الحرب شعر أن عبدالحليم حافظ ووردة أخذا الموسيقار بليغ حمدي منه، وكذلك كمال الطويل والموجي.

أغنية "أهو كدا كدا ربك عدلها" وظروف كتابتها

وأضاف، أن "رشدي"، لم يجد ما يقدمه، ورغم ذلك ذهب للإذاعة دون أن يكون معه أي أغاني ليقدمها فوجد كمال عمار على باب الإذاعة، وطلب منه أن يكتب له شيئ ليقدمه عن الحرب  وبالفعل كتب له أغنية "أهو كدا كدا ربك عدلها"، وهي تتناسب مع صوت محمد رشدي، ولحنها بليغ حمدي.

الموسم الثالث من الشاهد 

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد،  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال، ومحمد عاشور.

محمد العسيري بليغ حمدي محمد رشدي عبدالحليم حافظ وردة أغنية “أهو كدا كدا ربك عدلها” برنامج الشاهد

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