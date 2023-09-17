الفيلم الوثائقي "الكتيبة".. العميد محمد إدريس: الكتيبة 101 تحولت لمركز لقيادة وإدارة الأعمال القتالية بسيناء

عرضت قناة "الوثائقية" الفيلم الوثائقي "الكتيبة"، عن بطولات الكتيبة 101، والتي ترصد شهادات الأبطال الذين حاربوا الإرهاب.

وقال العميد محمد إدريس مصطفى، إن قبل بداية الأحداث في 2011، كانت الكتيبة 101 تنفذ مهامها بحكم تمركزها في العريش ولها مهمة تأمين حدود مثل أي كتيبة حرس الحدود، مشيرًا إلى أنه مع أحداث 2011 بدأت الكتيبة تأخذ شكلًا آخر وتتحول لمركز القيادة لإدارة الأعمال القتالية في شمال سيناء وكان من الممكن أن تجد داخل الكتيبة عناصر من الصاعقة والإمداد والتمويل، والمدفعية، والإشارة حتى وقتنا هذا.

موقع الكتيبة 101 في سيناء

وأضاف العميد المتقاعد، محمود محي الدين، خبير استراتيجي، أن الكتيبة 101 تتمركز في منطقة العريش وهي الحزام الاستراتيجي الرابط بين قطاع المسئولية في المنطقة "ب" من شرق بئر العبد وحتى جنوب الخروبة.

وأكد اللواء أحمد كمال، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الكتيبة تتواجد في موقع استراتيجي هام جدًا فهي على بعد خطوات من مبنى محافظة شمال سيناء ومبنى مديرية الأمن.