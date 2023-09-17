الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الفيلم الوثائقي "الكتيبة".. أحمد سلطان: مستوى تدريب الجماعات الإرهابية على صواريخ الكورنت فاق الجيوش النظامية

أحمد سلطان
أحمد سلطان

عرضت قناة "الوثائقية" الفيلم الوثائقي "الكتيبة"، عن بطولات الكتيبة 101، والتي ترصد شهادات الأبطال الذين حاربوا الإرهاب.

وقال أحمد سلطان، باحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن الجماعات الإرهابية في سيناء بدأ يستخدم مجموعات مدربة على أعمال القتال وكل مجموعة مدربة على المهمة التي خصصت لها، مشيرًا إلى أنه كان هناك جماعات مدربة على استخدام قذائف الليزر، مثل صواريخ الكورنت المضادة  للدروع وكان يتم التدريب عليها بمستوى يفوق الجيوش النظامية في المنطقة العربية.

وأكد أن هذا نتيجة الخبرات التي تلقاها عناصر داعش على يد المقاتلين الأجانب الذين جرى نقلهم قبل ذلك إلى ساحة العمليات.

أوهام الإرهابيين اجهضها الجيش المصري

وذكر الفيلم أن أوهام الإرهابيين ومن كان يرسم لهم الخطوط والخطط أجهضها الجيش المصري، الكتيبة 101 في شمال سيناء كانت الدرع والسيف، هنا من داخل كتيبة الشهداء قادت الدولة المصرية مهمة الحرب على سيناء.

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