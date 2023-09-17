الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: مصر حولت الهزيمة لانتصار ساحق فى 6 سنوات ولن يقدر عليها أحد

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البلد التي قدرت خلال 6 سنوات تحول الهزيمة لانتصار ساحق، لن يقدر عليها أحد.

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "البلد اللي قدرت تقول لا للجماعات الإرهابية، وهزمت الإرهاب وبدأت تبني لن يقدر أحد عليها، هذا يقيننا في البلد طول الوقت".

ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية لها وجهان، الأول ممكن يعظم من الأزمة ويشعرك أنك انتهيت، ووجه آخر يبحث عن حلول للأزمة، مردفًا: "بلدي بأدور لها عن حلول، لكن البعض دوره يعظم الأزمة".

دور المؤسسات الأهلية في التنمية 

ووجه الباز، الشكر للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، التي عملت بجدية بالتنسيق مع الدولة في دعم العمل التنموي، مردفا: "الحياة لا تكتمل إلا بمثلث الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، وعندما  يكتمل العمل بين الثلاثة أضلع، نحقق قفزات في التنمية".

وختم بأن الحكومة بذلت مجهودًا كبيرًا، رغم العثرات التي واجهتها، والقطاع الخاص كان محجمًا خلال فترة معينة، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأ يستقيم، والمجتمع المدني به ناس كثيرة ساهمت في تغيير وجه الحياة في مصر.

الباز الإرهاب الأزمة الاقتصادية اخر النهار القطاع الخاص

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