مستشار وزير المالية يوضح موعد تطبيق صرف الزيادة الجديدة للمعاشات

أكد محمد عبدالفتاح مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، أن أصحاب المعاشات وعددهم 11 مليون مستفيد، سيصرفون الزيادة الجديدة للمعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية من شهر أكتوبر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، حتى لو القانون تأخر وصدر في منتصف أكتوبر، فإن أصحاب المعاشات يستحقون الصرف بداية من أكتوبر، ويمكن أن تضاف الزيادة على الشهر التالي".

ولفت مستشار وزير المالية إلى أن قرارات الرئيس هدفها مواجهة ظروف اقتصادية فرضتها علينا الظروف العالمية، فهي ظروف مستوردة وليست ناجمة عن مشاكل محلية.

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