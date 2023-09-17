المالية: 120 مليار جنيه دعم لمحدودي الدخل خلال 6 أشهر فقط

قال محمد عبدالفتاح مستشار وزير المالية، إن التكلفة التقديرية للزيادات الجديدة الناجمة عن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تبلغ نحو 60 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة تثبت أنها حريصة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية، ولو ظروف البلد تسمح بأكثر يقوم بذلك.

ولفت إلى أن الدولة خلال 6 شهور فقط أعلنت حزمتين من الإجراءات لدعم محدودي الدخل، الأولى بنفس المبلغ 60 مليار جنيه، أي أن الدولة خصصت 120 مليار جنيه لدعم لمحدودي الدخل خلال 6 أشهر.

وأكد أن أغلب فئات المجتمع مستفيدة من قرارات الرئيس، موضحًا أن رفع حد الإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه، يعني أن الموظف لو راتبه 5 آلاف جنيه سيعفى 75% من دخله من الضرائب، ويستفيد منه القطاع الخاص والقطاع العام.

وأردف: "لو مرتبي 5 آلاف يعفى منهم 3700 جنيه من الضريبة، ويخصم الضريبة على 1300 جنيه، مما يؤدي لتحسن في الدخل".