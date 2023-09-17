مستشار وزير المالية: 21 مليون أسرة مستفيدة من قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية

أكد محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد، أن عدد المستفيدين من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكثر من 21 مليون أسرة، منها 11 مليون مستفيدين من زيادة المعاشات، و5 ملايين موظف، و5 ملايين مستفيد من معاش تكافل وكرامة، بخلاف الإعفاء الضريبي.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي، والحكومة المصرية تشعر بمعاناة المواطن، والقرارات شملت فئات كثيرة من الشعب المصري.

وأوضح أن تنفيذ قرارات الرئيس السيسي مرتبط بانعقاد مجلس النواب، لأن كل القرارات سيصدر بها قانون، لافتًا إلى أن كل المستفيدين من قرارات الرئيس سيصرفون المنح بداية من أكتوبر المقبل.

ولفت إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه يستفيد منه جميع الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص.

وتضمن بيان وزارة المالية اليوم، تفاصيل تنفيذ قرارات الرئيس السيسي، وموعد تنفيذها كالآتي:

إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر.

استحقاق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة تبلغ نحو 60 مليار جنيه سنويًا.

16.4 مليار جنيه سنويًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ4.5 مليون موظف بالدولة من 300 إلى 600 جنيه شهريًا

أربع زيادات للأجور والمعاشات خلال العامين الأخيرين منذ أبريل 2022.

الخزانة تتحمل 4.5 مليار جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25٪ إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه.

حد الإعفاء الضريبي بعد الزيادة الجديدة يرتفع بنسبة 75٪ منذ الأول من يوليو 2023.

كل العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص يستفيدون من زيادة حد الإعفاء الضريبي.

300 جنيه شهريًا زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.

32 مليار جنيه لمضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون “حالة معاش” من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

4.5 مليار جنيه لزيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة 15٪.

زيادة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة أكبر من 40٪ منذ أبريل 2023.

رفع الحد الأدنى للدرجة الوظيفية السادسة من 3500 إلى 4000 شهريًا وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه شهريًا.