"ترامب" مهاجمًا الجمهوريين: يتحدثون بطريقة غير واضحة للغاية عن الإجهاض

واجه دونالد ترامب مجموعة واسعة من القضايا المثيرة للجدل في مقابلة مع شبكة “إن بي سي”، والتي أثارت انتقادات ضد الشبكة، بما في ذلك أفكاره حول المبادئ الديمقراطية وحقوق الإجهاض والسياسيين المسنين.

كما أكد اهتمامه باختيار كريستي نويم لتكون نائبته لمنصب نائب الرئيس إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024 فيما يسعى لولاية ثانية في البيت الأبيض، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي مقابلة يوم الأحد مع كريستين ويلكر خلال ظهورها الأول كمضيفة لبرنامج Meet the Press على قناة NBC، نصح الرئيس السابق أعضاء حزبه بالتخلي عن موقفهم المتشدد بشأن حظر الإجهاض دون استثناء.

وقال ترامب إن الجمهوريين "يتحدثون بشكل غير واضح للغاية" عن الإجهاض وانتقد أولئك الذين يضغطون من أجل حظر الإجهاض دون استثناء في حالات الاغتصاب وسفاح القربى وصحة الأم.

90% من تهم ترامب جنائية

وقال ترامب، الذي يواجه أكثر من 90 تهمة جنائية معلقة عبر أربع لوائح اتهام منفصلة، "بخلاف أجزاء معينة من البلاد، لن تتمكن من الفوز في هذه القضية". خسر أمام جو بايد، "لكنك ستفوز في هذه القضية عندما تتوصل إلى العدد الصحيح من الأسابيع.

وتوقع أن يجتمع الجانبان في نهاية المطاف بشأن هذه القضية، وقال: “ولأول مرة منذ 52 عامًا، ستكون لديكم قضية يمكننا أن نتركها خلفنا”.

وقال ترامب إنه "يؤيد" اختبار الكفاءة الرئاسية، لكن الرجل البالغ من العمر 77 عامًا أعرب عن معارضته لتحديد السن.

وأشار إلى أنه خضع لاختبار الكفاءة العقلية قبل عامين أو ثلاثة أعوام وتفاخر بأنه "تفوق فيه".

وقال ترامب خلال المقابلة التي أجريت في منتجع الجولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي: “لقد قمت بكل شيء بشكل صحيح”، "أنا مستعد للاختبار، أعتقد بصراحة أن الاختبار سيكون أمرًا جيدًا.

ودافع ترامب بشكل خاص عن بايدن، منافسه الديمقراطي، بسبب عمره. أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك للشؤون العامة الشهر الماضي أن 77% من الأمريكيين – بما في ذلك 69% من الديمقراطيين – يعتقدون أن بايدن البالغ من العمر 80 عامًا أكبر من أن يخدم فترة ولاية ثانية.

قال ترامب لويلكر: “لا أعتقد أن بايدن كبير في السن، لكنني أعتقد أنه غير كفء، وهذه مشكلة أكبر، إنه حقًا مستوى الكفاءة، وليس العمر".

قبل يومين من هجوم ترامب على حدة بايدن، قال ترامب أمام قمة في واشنطن إن بايدن "المعاق إدراكيًا" سيقود الولايات المتحدة إلى "الحرب العالمية الثانية"، التي وقعت بين عامي 1939 و1945.