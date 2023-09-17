الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: شعبنا قادر على تجاوز الأزمات ومصر محدش يقدر يكسرها

محمد الباز
محمد الباز

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، منشورًا للملحن الإماراتي فيصل محمد يروي تجربته السياحية في مصر.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن فيصل محمد ذكر أنه كان يزور مصر في الفترة من 2007 وحتى 2021 بشكل منتظم كل عام، وأثناء تفكيره في زيارة مصر هذا العام وجد الكثير من الكلام السلبي عن مصر، إلا أنه قرر المجيء إلى مصر.

وتابع: "فيصل قال إنه قبل ما يفكر يزور مصر هذا العام كان متخوفًا من كثرة الكلام السلبي عن الوضع الاقتصادي والغلاء في مصر، إلا أنه بعد قضاء إجازته منذ أيام في مصر وصفها بأنها كانت زيارة مميزة، وذكر أنه رغم ظروف الشعب المصري لكنه يتميز بالكرم، وأن الضحكة والفكاهة موجودة بالرغم من الظروف الموجودة في العالم كله وفي مصر أيضًا".

هناك مبالغة في تصوير الوضع الاقتصادي في مصر

وأشار محمد الباز إلى أن الناس على السوشيال ميديا تتحدث كثيرًا عن أن الوضع سيئ وسلبي، وأن الوضع الاقتصادي صعب والناس في أزمات، منوهًا بأنه بالرغم من الأزمات الموجودة بالفعل، إلا أنه يرى أن هناك مبالغة في توصيف الوضع.

وأردف: "الكلام السلبي تأثيره بيخلي ناس متجيش مصر، على الرغم من أن السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل، ولما نتكلم عن بلدنا وحش لازم نعرف أن الكلام ده هيأثر على السياحة، وأننا كشعب بنضر نفسنا، ولازم نعرف أننا شعب قادر على تجاوز أي أزمة ودولة محدش يقدر يكسرها".

محمد الباز فيصل محمد اخر النهار السوشيال ميديا

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