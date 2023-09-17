حملات مكبرة للرقابة على 245 مدفنًا وسلخانة ومجزر بدمياط

كثفت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية الرقابة على أعمال صحة البيئة، حيث تم المرور على 245 من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن والأسواق العامة والسلخانات والمجازر ومزارع الدواجن والمواشي وأعمال النظافة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة 8 شكاوى وإزالة أسباب الشكوى.

وفي مجال الرقابة على مياه الشرب، تم المرور على محطات الشرب وسحب 1256 عينة مياه مرشحة سواء عينات حقلية ومعملية وتم المرور على المدارس، بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتم سحب 50 عينة مياه وتم المرور على محطات غسيل الكلوي سحب 26 عينة.

تم المرور على حمامات السباحة للتأكد من استيفاء الشروط الصحية، وتم سحب عدد 34عينة سواء معملي أو حقلي وتم إرسال جميع العينات للمعمل المشترك؛ للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمعايير الصحية.

و في مجال الرقابة على مياه الصرف الصحي تم المرور على عدد 8 محطة معالجة الصرف الصحي وأيضا عينات غسيل المرشحات 9 وعدد العينات المسحوبة من مأخذ محطات الشرب 20 وعدد عينات المسحوبة من البحيرات 4 وعدد عينات الشواطئ 4 وعدد عينات المصارف 10عينات، وتمت مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

كما تناول المرور التأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية والمرور على معامل الفحص المركزية ولجان الفحص المشترك والمرور على الوحدات البحرية؛ للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما تمت مراجعة إجراءات الدخول والخروج من بوابات الميناء للشحنات والبضائع للتأكد من سلامتها.

اشتملت المراجعة افتراض عدد من المواقف الطارئة الفجائية لقياس مدى كفاءة التعامل معها من جميع الجهات المختصة حيث تم افتراض وقوع حريق في إحدي الساحات التابعة لشركة دمياط وتداول الحاويات والبضائع، وتمت متابعة إجراءات التعامل معها من قبل الجهات المعنية.