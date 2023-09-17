"لن نترك مصرى يدفن خارج الوطن".. رد فعل السيسى بعد فاجعة درنة

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن أول تقرير وصل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فاجعة درنة الليبية، ذكر أن هناك جثامين بعض المصريين وكانت قليلة، فالرئيس قال "لن نترك جثمان مصري يدفن في الأراضي غير المصرية".

وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إدارة المخابرات العامة في مصر دخلت مدينة منكوبة دون طرق، لتستخرج 79 جثمانًا مصريًا، وترسل القوات المسلحة لنقلهم ودفنهم وسط أهاليهم.

سمير فرج: مصر الدولة الوحيدة التي أرسلت فرق إنقاذ إلى ليبيا

ولفت إلى أن أطقم الإنقاذ والهلال الأحمر، خرجوا في الساعات الأولى لأنه كان مهمًا مشاركة القطاع المدني، مؤكدًا أن مصر قدمت أول مجموعات إنقاذ قبل أي دولة، وأكثر من أي دولة عربية وإفريقية وأوروبية.

وختم: "الدول الأخرى قدمت أغذية وأدوية وسراير وخيامًا ، لكن مصر أرسلت فرق إنقاذ، حاجة تشرف المصريين وتؤكد أن مصر أم الدنيا".

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