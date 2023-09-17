عبدالمعز: نحتفل بمولد النبى لنحيا فى رحابه ونتأدب بآدابه

تحدث الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن الاحتفال بالمولد النبوي، مؤكدًا أن العلماء والشيوخ والدعاة ينتهزون الفرصة في شهر ربيع الأول، لكي يحيوا في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي": "نتأدب بآدابه، ونتخلق بأخلاقه، ونتوسل إلى الله برسول الله، لأن الله يقضي الحاجات، ويفرج الكرب، ويشفي المرضى، ويرحم الموتى، ويعافي أهل البلاء ويحفظ البلاد والعباد ببركة سيدنا النبي".

ذكرى رسول الله باقية ليوم الدين

وتابع: "اختير شهر ميلاد رسول الله ربيعًا، وذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم خالدة إلى يوم الدين، واسم النبي سيظل يذكر إلى يوم الدين، مستشهدًا بقول الله عز وجل (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ)".

وواصل: "لن نجد اسما يذكر قدر ذكر اسم رسول الله، ولا أي شخصية تذكر في كل لحظة، مثل النبي محمد، فنحن نتحدث عن الرسول ليس للزيادة من شأنه، إنما لنسمو بأنفسنا، ونرتفع نحوه، لأن الحديث عن رسول الله خير لنا، مشيرًا إلى أن الصلاة على النبي ليست إفادة له وإنما إفادة لمن يصلي عليه، لأن من يصلي على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة".