الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نجل سامى مغاورى يكشف تفاصيل عن شخصية والده وشرطه لدخول مجال الفن

كريم مغاوري
كريم مغاوري

كشف كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، تفاصيل شخصية عن والده، مؤكدًا أنه يفرض نفسه عليه كمدير أعماله منذ فترة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن والدي يعرف بحبه له وأنه يريد له الأفضل، لأن والده توجد أعمال يريد المشاركة فيها ولكن ضغط العمل يمنعه، مشيرًا إلى أن مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، كان يريد الانضمام له ولكن وقته كان ضيقًا ولكنه نصحه بالمشاركة فيه وضبط الوقت خاصة أنه مع المخرج محمد سامي، والمنتجة مها سليم.

شرط والده عليه للدخول في مجال التمثيل

وتابع أنه من وقت دخوله فنون مسرحية والجميع يقول له إنه نسخة من والده، مشيرًا إلى أن والده لم يمانع دخوله مجال التمثيل لأنه يمثل وهو في السابعة من عمره، وفي الصف الثاني الإعدادي طلب منه أن يقدم دور ابن الفنان نور الشريف في "السيرة العاشورية"، مؤكدًا أن والده اشترط عليه أن يحقق مجموعًا عاليًا في الثانوية العامة ليدخل فنون مسرحية.

سامي مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري تفاصيل شخصية شرط والده عليه مجال التمثيل مسلسل نعمة الأوفاكاتو نور الشريف السيرة العاشورية

مواد متعلقة

سامي مغاوري محامي بـ"نعمة الأفوكاتو" وضيف شرف في فيلم "عنب"

سامى مغاورى: “وش فى وش” قصة لتوعية كل المقبلين على الزواج

سامى مغاورى: قدمت 104 مسرحيات طوال مشوارى الفنى

سامي مغاوري يكشف تفاصيل دوره بفيلم "وش في وش".. وموعد العرض

سامي مغاوري الطبيب المعالج لزوجة احمد حاتم في "حدوتة الأيام الباقية"

الأكثر قراءة

بعد تجاوز محرز.. أرقام قياسية يستهدفها الفرعون المصرى صلاح هذا الموسم

7 معلومات عن زيادة الأجور والمعاشات.. وهذا هو موعد الصرف (إنفوجراف)

رابط تقديم الخدمة العامة 2023.. وموعد تسجيل الطلب والأوراق اللازمة

مصادر بالتعليم العالي تكشف لـ"الدستور".. متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب؟

قرار فى الدورى المصرى.. استبعاد "هذه الفئة" من الحكام

"دفنت حية ومحدش بيتقدملى للزواج".. أبرز تصريحات حورية فرغلى فى in deep

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية