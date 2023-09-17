نجل سامى مغاورى يكشف تفاصيل عن شخصية والده وشرطه لدخول مجال الفن

كشف كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، تفاصيل شخصية عن والده، مؤكدًا أنه يفرض نفسه عليه كمدير أعماله منذ فترة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن والدي يعرف بحبه له وأنه يريد له الأفضل، لأن والده توجد أعمال يريد المشاركة فيها ولكن ضغط العمل يمنعه، مشيرًا إلى أن مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، كان يريد الانضمام له ولكن وقته كان ضيقًا ولكنه نصحه بالمشاركة فيه وضبط الوقت خاصة أنه مع المخرج محمد سامي، والمنتجة مها سليم.

شرط والده عليه للدخول في مجال التمثيل

وتابع أنه من وقت دخوله فنون مسرحية والجميع يقول له إنه نسخة من والده، مشيرًا إلى أن والده لم يمانع دخوله مجال التمثيل لأنه يمثل وهو في السابعة من عمره، وفي الصف الثاني الإعدادي طلب منه أن يقدم دور ابن الفنان نور الشريف في "السيرة العاشورية"، مؤكدًا أن والده اشترط عليه أن يحقق مجموعًا عاليًا في الثانوية العامة ليدخل فنون مسرحية.