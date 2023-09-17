الشوط الأول.. بيراميدز وفيوتشر يتعادلان سلبيا مع الجيش الرواندي وسينجيدا التنزاني

انتهى الشوط الأول من مباراتى بيراميدز والجيش الرواندي في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا وفيوتشر وفريق سينجيدا بيج ستارز بطل تنزانيا في ذهاب دور ال32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بنتيجة واحدة هى التعادل بدون أهداف.

في مباراة بيراميدز والجيش الرواندي كان الجيش الأخطر في النصف ساعة الأولى من الشوط الأول وأنقذ أحمد سامي مدافع بيراميدز مرماه من هدف مؤكد عندما أبعد الكرة من فوق خط المرمى بعد أن تجاوزت الحارس أحمد الشناوي.

سجل الجيش الرواندي هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل عندما سدد لاعب الجيش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من الشناوي لمهاجم الجيش الذي سدها داخل المرمى.

في الدقيقة 33 أجري البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز التغيير الأول بنزول إبراهيم بلاتي توريه بدلا من أحمد توفيق وحتى نهاية الشوط الأول لم يشكل بيراميدز خطورة على الحارس الرواندي.

وفي مباراة فيوتشر وسينجيدا كان الفريق التنزاني الأفضل والأخطر وكان هناك تسديدة قوية في الدقيقة السابعة من لاعب سينجيدا بيج ستارز من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود جنش وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وسدد ناصر ماهر كرة من خارج منطقة الجزاء وصلت بسهولة لأحضان الحارس وتوقف اللعب في الدقيقة 15 لوجود احتجاجات شديدة من لاعبي فيوتشر على حكم المباراة الجنوبي إفريقي الذي أخرج البطاقة الصفراء لعمر كمال عبد الواحد.

في الدقيقة 33 سدد عبد الكبير الوداي كرة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بسهولة وبعدها بأربع دقائق سدد لاعب سينجيدا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة تسديدة قوية من لاعب سينجيدا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود جنش بثبات.