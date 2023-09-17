الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطى (صور)

أعمال رفع كفاءة أحد
أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءة شارع رأفت جبر بمنطقة القابوطى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع الأحياء، تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها بورسعيد بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعمال تطوير الطريق تشمل رصف وتوسعة الطريق بالكامل

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل رصف وتوسعة الطريق بالكامل بداية من شارع رأفت جبر والشوارع المتفرعة منه بعد اكتمال المرافق بها بمنطقة القابوطى، ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة وعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع.

جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد؛ تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكل أحياء المحافظة.

أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطي
أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطي
أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطي
أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطي
أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطي
أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطي
أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطي
أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطي
أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطي
أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطي
أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطي
أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطي
اللواء عادل الغضان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد تطوير شوارع بورسعيد أحياء المحافظة توجيه

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