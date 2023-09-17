"اقتصادية القناة": 275 سفينة بحمولة 4 ملايين طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال أغسطس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر أغسطس الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,134,959 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 349,957 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 275 سفينة متنوعة خلال الشهر.

عدد السفن التي استقبلها ميناء غرب بورسعيد

وذكرت المنطقة الاقتصادية في بيان لها، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية، استقبل عدد 41 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 444,925 طن، وعدد حاويات 44,327 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 13 سفينة بضائع عامة، وعدد 6 سفن صب سائل، و1 سفينة رورو و5 سفن تحولت ساحلي، وعدد 69 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر أغسطس، عدد 111 سفينة حاويات وعدد 9 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، وسفينة ملح، وسفينة فحم، فضلًا عن سفينة صب سائل واحدة، بطاقة محققة 3,614,179 طن، وعدد حاويات 305,630 حاوية مكافئة.

ميناء العريش

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 16 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 75,855 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد شهدت نشاطًا لافتًا خلال يوليو الماضي؛ حيث استقبلت ما إجماليه 235 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات بلغ 3,919,049 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 355,543 حاوية مكافئة خلال الشهر.

وذكر البيان، أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل خلال شهر يوليو عدد 111 سفينة حاويات وعدد 8 سفن كلينكر و2 سفينة أسمنت وسفينة فحم و2 سفينة بارج بطاقة محققة 3,473,377 طن وعدد حاويات 312,729 حاوية مكافئة.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة عدد 45 سفينة حاويات بطاقة محققة 401,570 طن وعدد حاويات 42,814 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 5 سفن بضائع عامة، وعدد 8 سفن صب سائل، وسفينة رورو وسفينتين سياحيتين و3 سفن تحولت ساحلي فضلًا عن استقبال عدد 36 قاطرة متعددة الأغراض خلال ذات الشهر.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 11 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 44,102 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الآن.

هذا وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانات موانيها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية على رأسها خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن والخطوط الملاحية.