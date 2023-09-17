الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

عقد مؤتمر تكويني لشباب المرحلتين الثانوية بكنيسة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس

الكنيسة
الكنيسة

نظّم راعي كنيسة السّيّدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس، الأب ميخائيل صبحي، مؤتمرًا تكوينيًّا لشباب المرحلتين الثانوية، والجامعية، بالتعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدّراسات الكتابيّة، تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

الموضوع التكويني المخصص للدراسة

وكان الموضوع التّكوينيّ مقدّمة عن كتب الأنبياء، وسفريّ عاموس، وهوشع. قام بالتّكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس حفل ختام النشاط الصيفي، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في اليوم الختامي الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث تضمن الاحتفال الفقرات الروحية، والفنية، والاستعراضية. وفي الختام، تم تكريم أبناء وبنات الصف السادس الابتدائي، المنتقلين إلى المرحلة الإعدادية، والاحتفال بهم.

جمعية كاريتاس مصر تطلق مبادرة إشراقة جديدة

وايضا انطلقت مبادرة "إشراقة جديدة"، إحدى مبادرات مشروع "ابنتي الغالية"، الذي تنفذه جمعية كاريتاس مصر، مكتب قنا، بالتعاون مع هيئة كوبتك أورفانز، والشركاء المحليين بالقرية (مركز شباب الطويرات، جمعية الحياة، جمعية المحافظة على البيئة وحماية الأسر، ومدرسة الأقباط الكاثوليك بالطويرات).

تهدف المبادرة إلى تجميل قرية الطويرات، حيث قامت الأخوات الكبار، والأخوات الصغار بالمشروع بما يلي:

- تجميل سور مدخل القرية.
- تركيب طلاء مظلتين انتظار وسائل نقل على الطريق، واحدة بقرية المنيرة الحديثة، والأخرى بمنطقة العذبة بقرية الطويرات.
- تلوين وتجميل مدخل قرية الطويرات، وترميم سور مدخل القرية من الناحية المقابلة.

وقام  الأستاذ محمد غلاب، رئيس المجلس القروي لقرية المحروسة القرية الأم لقرية الطويرات، وبعض القيادات بالقرية، بمشاركة الأخت الكبرى في تجميل مداخل قرية الطويرات.

الكنيسة الكنيسة القبطية الكنيسة القبطية الكاثوليكية الكاثوليك إبراهيم إسحق

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