أسرة فرح وعطاء تعقد اللقاء الثاني لفريق الكورال بكنيسة عذراء الوجود

عقد اللقاء الثاني لفريق الكورال، التابع لأسرة فرح وعطاء، بقيادة الأخت مريم عطا، في بكنيسة عذراء الوجود، بشبرا، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

تضمن اللقاء التدريب على العديد من الترانيم للمشاركة في لقاء السادس من أكتوبر "عيد كبار السن"، حيث يضم الكورال عددًا من أعضاء فرح وعطاء من مختلف الكنائس.

الأنبا عمانوئيل عياد يشهد حفل ختام النشاط الصيفي

كما ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، شهد حفل ختام النشاط الصيفي، وتكريم الشباب خريجي المرحلتين الثانوية، والجامعية، برعية الشهيد العظيم مار جرجس، بالأقصر، وذلك بمقر المطرانية، بالأقصر.

حضر اليوم الختامي للأنشطة الصيفية الأب يوحنا معطي، حيث تضمن الاحتفال الفقرات التالية: الترانيم الروحية، العروض المسرحية الهادفة، بالإضافة إلى تكريم خريجي المرحلتين الثانوية، والجامعية.

في الكلمة الختامية، هنأ راعي الإيبارشية أبنائه وبناته الخريجين، وأسرهم، معبرًا عن امتنانه للآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، لمجهوداتهم المبذولة.

وشجع الأنبا عمانوئيل جميع الحاضرين، على مواصلة التعمق، والمشاركة الحياتية في المسيرة السينودسية للكنيسة "الشركة، والمشاركة، والرسالة".

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس لقاء خدمة يسوع نبع الحياة

وايضا ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس لقاء خدمة يسوع نبع الحياة لمرضى الأورام بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في اليوم الأب بولس نصيف، مسؤول الخدمة، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث بدأ اللقاء بالقداس الإلهي بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها صاحب النيافة.

وألقى الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أنا الرب الشافي"، كما تضمن الاجتماع فقرة الترانيم الروحية، بقيادة المرنم إسحق سامي، وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى.