الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للقضاء على الاختناقات المرورية.. الانتهاء من أول ساحة انتظار إلكترونية بالإسماعيلية

ساحة انتظار
ساحة انتظار

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على أهمية المحافظة على الأراضي المملوكة للمحافظة والاستغلال الأمثل لها، بما يحقق الصالح العام وصالح المواطنين.

تنفيذ أول ساحة للانتظار بمنطقة بالموقف الجديد

وأوضح محافظ الإسماعيلية، انه تم تنفيذ أول ساحة للانتظار بمنطقة الموقف الجديد تحت إشراف استشاري التخطيط المروري للمحافظة، وذلك ضمن مجموعة ساحات تم طرحها في مزاد علني؛ تفعيلًا لقانون 150 لسنة 2022 بشأن استغلال الأراضي الفضاء داخل الكتل السكانية كأماكن انتظار.

السعة الاستيعابية لساحة الانتظار 

وأشار "بشارة" ، خلال بيانا له أن ساحة الانتظار الجديدة تستوعب التي تبلغ مساحتها 4000 متر، والمقامة بمنطقة الموقف الجديد بمدينة الإسماعيلية نحو 200 سيارة، وتم تحديد سعر انتظار السيارة في الساعة بمقدار 5 جنيهات.

وتم تجهيز الساحة بأحدث نظام التحكم في انتظار السيارات وعدد الساعات ومقابل الانتظار.

 

الهدف من إنشاء ساحة الانتظار

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن ساحات الانتظار تهدف بصفة عامة إلى عدم الانتظار بالشوارع والمحاور والتي تسبب ارتباكا واختناقات مرورية ينتج عنها حوادث أو إبطاء في الحركة المرورية، بالإضافة إلى الحفاظ على السيارات من السطو أو السرقة؛ حيث أن الساحة مزودة بأفراد أمن وكاميرات مراقبة وإضاءة ومسموح بعمل اشتراكات للمواطنين والمبيت.

أهمية قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات
 

ويعد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، من التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب، نظرًا لأنه يتصدى للعشوائية والفوضى في عمل ساحات انتظار السيارات خاصة أن أغلبها يعمل بدون ترخيص، وبالتالي ينظم هذا القانون تقنين عمل ساحات الانتظار، وتحديد جهة منحها التراخيص.

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