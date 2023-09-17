الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: قرارات الرئيس السيسى تدعم الفئات الأكثر احتياجًا

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي وعضو في اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلنها خلال زيارته لمحافظة بني سويف أمس السبت، تثبت أنه من نسيج هذا الوطن، وأنه يشعر بالمواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار.

وأضاف، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك زيادة استثنائية أعلنها الرئيس السيسي من 300 إلى 600 جنيه لأصحاب المعاشات والمستفيدين من "تكافل وكرامة"، كما أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تقترب من 15% في ظل معدلات تضخم كبيرة منذ الأزمة الروسية الأوكرانية.

كما أكد أن الرئيس السيسي تدخل بقرارات تمس الأكثر احتياجًا بنسب لا تقل عن 15%، وتصل في بعض الأحيان إلى 100%، ورفع الحد الأدنى للأجور، وأعفى المزارعين من أعباء الديون، موضحًا أن الفئات الأكثر احتياجًا هي المستهدفة من قرارات الأمس، والتي تحدث عنها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، وقال إن المواطن تحمل كثيرًا من الأعباء، وبالتالي فإن الدولة تدعمه وتقدم له تيسيرات وتسهيلات لعبور الأزمة التي تعانيها مصر نتيجة للأزمة العالمية.

قرارات الرئيسن قرارات الرئيس السيسي الرئيس السيسي صباح الخير يا مصر الدكتور علاء علي بني سويف قرية سدس الأمراء

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