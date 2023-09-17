الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رب الأسرة التى زارها السيسى فى بنى سويف يكشف تفاصيل حديثه مع الرئيس (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

كشف عادل فكري، رب الأسرة التي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، عن تفاصيل زيارته، قائلًا إنه صعد على منصة بمشروع الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي، والتي تبعد عن بيته 200 متر، وألقى كلمته ونزل من عليها وتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي.

مواطن من سدس الأمراء: "قلنا للرئيس اتفضل عندنا يا ريس وقالي أنا طالع لك"

وأضاف فكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أول ما الرئيس نزل وبدأ في التفقد دخل الشارع اللي إحنا ساكنين فيه، كنا نحييه من البلكونة مع أسرتي، وقلنا له اتفضل عندنا يا ريس، فابتسم وقالي أنا طالع لك، ولم أتوقع هذه الاستجابة منه". 

وتابع: "استلمت الوحدة من صندوق دعم وتمويل المشروعات السكنية التي يسكن فيها منذ سنتين".

وأردف: "عندما زار الرئيس السيسي بيتي رحبت به، وفتحت حوارًا معه"، مؤكدًا أن قرية سدس الأمراء تحولت إلى مدينة بها إسكان اجتماعي ومركز تكنولوجي ومدارس وغيرها من الخدمات.

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