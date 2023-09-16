السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رودينا فتحى تكشف تفاصيل مقابلتها للرئيس اليوم وسبب بكائها عند رؤيته

رودينا فتحي والرئيس
رودينا فتحي والرئيس السيسي

كشفت رودينا فتحي، الفتاة التي خصها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من ضمن الجموع التي استقبلته اليوم في قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، عندما وجدها تبكي، عن تفاصيل حديثها مع الرئيس.

تعليقها على حديثها مع الرئيس

وقالت رودينا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، إنها سعدت بنداء  الرئيس السيسي عليها، مؤكدة أن بكاءها كان فرحًا لرؤيتها الرئيس للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها كانت تعلم بزيارة الرئيس ولكنها لم تتوقع الحديث معه.

وعبرت الطفلة ذات الاثنى عشر عامًا، عن سعادتها بالحديث الذي دار بينها وبين الرئيس السيسي، اليوم.

رودينا فتحي الرئيس عبدالفتاح السيسي قرية سدس الأمراء حديثها مع الرئيس الرئيس السيسي

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