الأحد المقبل.. عرض 500 عمل تشكيلي للراحل شاكر المعداوي بجاليري ضي الزمالك

يفتتح أتيليه العرب للثقافة والفنون، في السابعة من مساء الأحد المقبل 24 سبتمبر، بجاليري ضي الزمالك، المعرض الاستعادي للفنان الراحل شاكر المعداوي.

يضم المعرض 500 عمل تشكيلي بين لوحات و"اسكتشات" تمثل مختلف المراحل الفنية للمعداوي حتى العام 2010، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع متضمنة نقاشات حول مدرسته.

محمد عبلة: "المعداوي" فنان كبير عمل في صمت

وقال الفنان محمد عبلة، إن ضي الزمالك يحتفي بفنان كبير يستحق كل الاهتمام ، وشاكر المعداوي فنان كبير عمل في صمت وإصرار طيلة حياته وعاش بعيدا عن الأضواء مستغنيا وملتحما معه، و تلك الذخيرة الهائلة من الأعمال تؤكد مدى استغراقه في مهمته الإبداعية ليخلق التنوع الشديد في الرؤى والثراء في التناول.

وتابع "عبلة" رغم حب المعداوي وولعه الواضح بالألوان المائية إلا أنه أعطي لهذه الخامة المحدودة أبعادا جديدة وأضاف لإمكاناتها آفاقا أخرى تستدعي الكثير من البحث والدراسة، وقد زرته في قريته الصغيرة شمال الدلتا (معدية مهدي) ورأيت لوحاته أمامي تتحرك حية، كانت القرية ملهمة لعالمه الخاص، فمنها استمد الكثير من الرموز والأساطير التي وظفها بجمال واقتدار في لوحاته المائية كما عبر عنها بنفس القدر من الجمال في قصص الأطفال التي أبدع فيها.

واختتم مؤكدا أن شاكر المعداوي فنان واع ومثقف ورغم دراسته في إيطاليا التي نلمح ظلالا بتأثره بالفن الإيطالي إلا أن روح الحياة المصرية وعبقها ظاهر في أعماله، وبناء العمل عنده في منتهى الإحكام والتمكن من خلال وعي كبير بالتكوين والحركة الداخلية التي تحدثها الخطوط في تقاطعها وعلاقاتها الهندسية المميزة جدآ، وهذا المعرض فرصة حقيقية للتعرف علي عالم شاكر المعدواي الذي يبوح بالكثير.

نبذة عن شاكر المعداوي

يعتبر شاكر المعداوي أحد رسامي الألوان المائية البارزين في الوطن العربي، أقام العديد من المعارض الشخصية داخل مصر وخارجها، أبرزها معرضه الشخصي بقاعة أرت سنينا بروما عام 1977م ومعرضه بقاعة المركز الثقافي ببوكينيا الإيطالية.

كذلك مشاركاته في العديد من المعارض الجماعية منها معرض الفن المصري المعاصر في إيطاليا وإسبانيا ونيودلهي وبينالي فاليريزو بشيلي وسيمبوزيوم الرسم والتصوير بعالية بلبنان.

وحقق المعداوي من خلال هذه المشاركات جوائز مهمة، منها الميدالية الذهبية في معرض الفنانين بالإسكندرية عام 1969م، وجائزة الرسم والتصوير في المعرض عام 1983م، والجائزة الأولى في معرض عيد العريش القومي عام 1983م، والجائزة الأولى قي مسابقة من وحي الطبيعة المصرية 1986م، والجائزة الأولى لأحسن غلاف لكتب الأطفال من المركز القومي لثقافة الطفل.