الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب ماس كهربائى.. السيطرة على حريق فى مزرعة ماشية بالفيوم

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق فى مزرعة ماشية فى الفيوم.. ماس كهربائي السب

اندلع حريق في مزرعة ماشية بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم الأحد، إثر حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمزرعة، والتي أحدثت بعض الشرر فاشتعلت النيران على الفور، وسرعان ما امتدت إلى مساحة كبيرة بالمزرعة، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء ورجال المطافئ للسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يلتهم الماشية ومحتويات المزرعة. 

وانتقل عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، تحسبًا لوقوع أيّ إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية خلال السيطرة على الحريق.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، باندلاع حريق هائل في مزرعة أبوخليل على طريق الروضة/ طامية.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء بمحافظة الفيوم من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية، أو أيّ إصابات، بينما اقتصرت الخسائر على نفوق عدد من الماشية جراء الحريق.

ماس كهربائى السبب 

وتبيّن من المعاينة الأولية للمزرعة أنّ ماسا كهربائيا تسبب في اندلاع النيران بالمزرعة، وأنّ الحريق قضاء وقدر، ولا توجد أي شبهة جنائية، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

 

إصابة ثلاثينى فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسيوط الغربى

أصيب شاب في منتصف العقد الثالث من العمر بإصابات متعددة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار أحد إطارات السيارة فجأة أثناء سيرها بسرعة عالية، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد سائقها، وانقلابها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، لنقل المصابين للمستشفى واتخاذ اللازم.

حريق مزرعة ماشية الفيوم ماس كهربائي اللواء ثروت المحلاوي

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