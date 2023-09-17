في عيد ميلادها.. محطات في حياة "ملكة التلقائية" عبلة كامل

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عبلة كامل الـ 62، فمنذ ظهورها قدمت مسيرة فنية طويلة حافلة بالأعمال المتنوعة والمتميزة في السينما والتلفزيون والمسرح، وحظيت بإعجاب الجمهور والنقاد بأدائها المتقن وشخصيتها المرحة.

ولدت عبلة كامل عام 1960، في نكلا العنب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتخرجت عام 1984 من كلية الآداب قسم مكتبات، بدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة وكان أول أعمالها مشاركتها في مونودراما "نوبة صحيان"، ثم عملت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "وجهة نظر" تلتها بمسرحيات عديدة مع لينين الرملي.

تختار أعمالها بدقة ولا ترضى سوى بالأعمال المميزة

عُرِفَ عنها أنها تختار أعمالها بدقة ولا ترضى سوى بالأعمال المميزة، وقد بدأت معرفة الجمهور بها من خلال فيلم "وداعا بونابارت" للمخرج الراحل يوسف شاهين، ثم بدأت خطوة بخطوة تحتل مكانة بارزة في قلوب المشاهدين وخاصة بعد نجاحها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

تزوجت عبلة كامل من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت إبنتين توأم هما زينب وفاطمة عام 1986، لكنهما انفصلا لاحقًا، وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان الراحل محمود الجندي إلا أن زواجهما لم يستمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما في عام 2005.

ارتدت عبلة كامل الحجاب عام 2005، ولكنها استمرت ولم تتوقف عن التمثيل إلا أن نشاطها الفني أصبح قليلًا.