الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في عيد ميلادها.. محطات في حياة "ملكة التلقائية" عبلة كامل

عبلة كامل
عبلة كامل

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عبلة كامل الـ 62، فمنذ ظهورها قدمت مسيرة فنية طويلة حافلة بالأعمال المتنوعة والمتميزة في السينما والتلفزيون والمسرح، وحظيت بإعجاب الجمهور والنقاد بأدائها المتقن وشخصيتها المرحة.

ولدت عبلة كامل عام 1960، في نكلا العنب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتخرجت عام 1984 من كلية الآداب قسم مكتبات، بدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة وكان أول أعمالها مشاركتها في مونودراما "نوبة صحيان"، ثم عملت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "وجهة نظر" تلتها بمسرحيات عديدة مع لينين الرملي.

 

تختار أعمالها بدقة ولا ترضى سوى بالأعمال المميزة

عُرِفَ عنها أنها تختار أعمالها بدقة ولا ترضى سوى بالأعمال المميزة، وقد بدأت معرفة الجمهور بها من خلال فيلم "وداعا بونابارت" للمخرج الراحل يوسف شاهين، ثم بدأت خطوة بخطوة تحتل مكانة بارزة في قلوب المشاهدين وخاصة بعد نجاحها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي". 

تزوجت عبلة كامل من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت إبنتين توأم هما زينب وفاطمة عام 1986، لكنهما انفصلا لاحقًا، وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان الراحل محمود الجندي إلا أن زواجهما لم يستمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما في عام 2005.

ارتدت عبلة كامل الحجاب عام 2005، ولكنها استمرت ولم تتوقف عن التمثيل إلا أن نشاطها الفني أصبح قليلًا.

عبلة كامل عيد ميلاد عبلة كامل عيد ميلادها محطات حياة الفنانة القديرة عبلة كامل الفنانة القديرة عبلة كامل ملكة التلقائية عبلة كامل

مواد متعلقة

أستاذ زراعة: قرارات الرئيس السيسى ترفع المعاناة عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين (فيديو)

خبير اقتصادى: قرارات الرئيس السيسى تثبت الانحياز التام للشعب المصرى (فيديو)

باحثة بالمركز المصرى للفكر: التنمية فى الصعيد شملت كل القطاعات (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد قرارات الرئيس السيسى لتعزيز الحماية الاجتماعية (فيديو)

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

الرئيس السيسى للمصريين: "أنا منكم وحاسس بيكم وبطمنكم"

الرئيس السيسى يوجه بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ600 جنيه

الرئيس السيسى: أقدِّر حجم معاناة الأسرة المصرية.. ولم ندخر جهدًا لاحتواء الأزمات

الأكثر قراءة

حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

7 معلومات عن زيادة الأجور والمعاشات.. وهذا هو موعد الصرف (إنفوجراف)

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

أعضاء البرلمان يشيدون بقرارات الرئيس لدعم المواطن المصرى

الداخلية فى استجابة سريعة لشكوى مواطن من المخالفات المرورية : "صحيحة"

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان