الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد المواطنين على قوافل "أنت الحياة" لمؤسسة "حياة كريمة" بالإسماعيلية (فيديو)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توافد عدد كبير من المواطنين على القافلة طبية مجانية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية  بمدرسة يسري الشعراوي، بمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن مبادرة مؤسسة "حياة كريمة" (أنت الحياة)، وذلك بدءًا من اليوم الأحد، حتى يوم الجمعة المقبل، بإشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة صحة المحافظة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

9 تخصصات في القافلة

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، إن قافلة تشمل 9 تخصصات طبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة لعيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط، السكر" بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تضم 80 صنف دواء مجاني، فريق للتثقيف الصحي والتوعية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار الدكتور علي حطب، إلى أن إدارة القوافل التابعة لمديرية الصحة تقدم خدمتها المتكاملة في جميع التخصصات بالمجان، ومستمرة في جميع مناطق محافظة الإسماعيلية لتصل لكل مواطن بالقرى، والعزب التابعة لكل الإدارات خاصة الأماكن التي بها تطوير في المنشآت الصحية، وذلك لانضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حتى يتسنى لهم تقديم أفضل خدمة طبية ذو جوده متميزة.

القافلة ضمن المبادرات الرئاسية 

وأضاف الدكتور علي حطب، أن القافلة ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التي تستدعى إلى المستشفيات الحكومية، مضيفا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل المديرية، أنه يتم الكشف وصرف العلاج مجانًا بالكامل لجميع الحالات، مؤكدة أن اختيار مركز ومدينة القنطرة غرب، نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة في القطاع الريفي، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعى القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى، أن القافلة تأتي ضمن خطة القوافل الطبية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية، والتي تستهدف المناطق النائية والمحرومة بالإسماعيلية للمساهمة في النهوض بقرى مبادرة "حياة كريمة "، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية" ضمن مبادرة "حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.

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