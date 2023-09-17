"ضربني بالجانط".. القصة الكاملة لواقعة التعدي على شاب وتقطيع ملابسه في المعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، ضبط وإحضار السائق المتهم بالتعدي بالضرب على شاب وتمزيق ملابسه على الطريق العام بمنطقة زهراء المعادي.

التعدي على شاب وتقطيع ملابسه في المعادي

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه الذي أكد أنه خلال سيره بسيارته احتك به من الخلف سائق دراجة نارية وعندما توقف تفاجأ به ينزل من على مركبته وبحوزته إطار سيارة جانط وبدأ يتعدى عليه بالضرب به وبكاوتش دون أي كلام لمجرد معاتبته على الاحتكاك به من الخلف والتسبب في إتلاف جزء من السيارة.

وتابع المجني عليه أن المتهم أخذ منه مفاتيح سيارته وفر هاربًا خوفًا من ملاحقته فأبلغ عنه الشرطة.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة المعادي

كان قسم شرطة المعادي، تلقى بلاغا من شاب مفاده تعرضه لاعتداء من قبل سائق موتوسيكل بعد احتكاكه به.

وقال المبلغ، إنه أثناء سيره بالطريق البطيء، بالقرب من محال حلواني شهير بمنطقة زهراء المعادي، اصطدم به من الخلف "موتوسيكل"، وتم تحرير محضر رقم "14646 لسنة 2023 جنح المعادي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.