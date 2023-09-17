بعد انخفاض درجات الحرارة مساءً.. هل تعود الموجات الحارة مرة أخرى؟ (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة على محافظات مصر خلال الأيام المقبلة، معقبة: "سماء مصر لن تشهد أى ارتفاعات لدرجات الحرارة".

وقالت، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد، إن الأحوال الجوية مستقرة اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل بشكل كبير على أغلب المحافظات، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية في الوقت الحالي في مثل هذا الوقت من العام، يأتي ذلك بسبب تأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطي مع كتل هوائية شمالية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرروًا بالبحر المتوسط، مما ساعد في وجود أجواء مستقرة.

درجات الحرارة في مصر

وأكدت أنه خلال فترة الظهيرة تشهد حالة الطقس أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة لتسجل الصغرى 23 إلى 24 درجة مئوية خلال فترة الليل، وأجواء معتدلة تمامًا على معظم أنحاء الجمهورية ليلًا.

الظواهر الجوية

وتابعت أن شهر 9 وبداية شهر 10 نلاحظ انخفاض درجات الحرارة، خاصة مع فترات دخول المساء وساعات المغرب سيكون هناك نشاط للرياح في معظم المحافظات منها القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، مما يقلل نوعًا ما من الإحساس بالرطوبة، مشيرة إلى استمرار تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، ولكن سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.