الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد انخفاض درجات الحرارة مساءً.. هل تعود الموجات الحارة مرة أخرى؟ (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة على محافظات مصر خلال الأيام المقبلة، معقبة: "سماء مصر لن تشهد أى ارتفاعات لدرجات الحرارة".

وقالت، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد، إن الأحوال الجوية مستقرة اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل بشكل كبير على أغلب المحافظات، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية في الوقت الحالي في مثل هذا الوقت من العام، يأتي ذلك بسبب تأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطي مع كتل هوائية شمالية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرروًا بالبحر المتوسط، مما ساعد في وجود أجواء مستقرة.

درجات الحرارة في مصر

وأكدت أنه خلال فترة الظهيرة تشهد حالة الطقس أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة لتسجل الصغرى 23 إلى 24 درجة مئوية خلال فترة الليل، وأجواء معتدلة تمامًا على معظم أنحاء الجمهورية ليلًا.

الظواهر الجوية

وتابعت أن شهر 9 وبداية شهر 10 نلاحظ انخفاض درجات الحرارة، خاصة مع فترات دخول المساء وساعات المغرب سيكون هناك نشاط للرياح في معظم المحافظات منها القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، مما يقلل نوعًا ما من الإحساس بالرطوبة، مشيرة إلى استمرار تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، ولكن سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة في مصر الظواهر الجوية درجات الحرارة الأرصاد القاهرة الشمس

مواد متعلقة

"الأرصاد": غدا طقس حار نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 34

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية فى معظم المحافظات (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

قرارات الرئيس لتخفيف الأعباء عن المواطنين تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

عاجل.. استمدت طاقة هائلة من مياه المتوسط.. كيف حدثت فاجعة ليبيا؟

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

عاجل.. التحقيق مع مسئول ليبى بعد تصريحات حول قصف سدود درنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى