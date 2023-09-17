الكشف عن غلاف موسوعة الدورة السابعة من مؤتمر "قصيدة النثر المصرية"

كشفت الصفحة الرسمية لـمؤتمر قصيدة النثر المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن غلاف الجزء الخامس من موسوعة الدورة السابعة وتحمل اسم "أنطولوجيا قصيدة النثر المصرية"، والتي صدرت عن دار النسيم للنشر والتوزيع، وتصميم الغلاف للدكتورة هند سمير.

وعلى غلاف الجزء الخامس من الموسوعة نقرأ:

"تتمتع قصيدة النثر المصرية بقوة وتنوع مدهشين بغض النظر عن الذائقة التي لا تزال مأزومة - حتى بين المتخصصين - في مصر وغيرها، فلكل شاعر وشاعرة مذاقه الخاص وموقفه الجمالي ومرجعيته في إبداعه، حتى في سياق المرجعيات المعرفية والفنية المشتركة، وقد فرضت هذه القصيدة وجودها".

ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على هذا الوجود متعدد الوجوه والرؤى في كل مكان في مصر من خلال دوراته السابقة.. هذه هي الدورة السابعة، وهذا هو الجزء الخامس من موسوعة أنطولوجيا قصيدة النثر المصرية.

نبذة عن الدورة السابعة من مؤتمر قصيدة النثر

تنطلق الدورة السابعة من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، خلال الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر الجاري، في بيت السناري الأثري بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وتحمل اسم الشاعر الكبير "عزت عامر".

بعد توقف دام لسنوات بسبب جائحة كورونا، يعود مؤتمر قصيدة النثر المصرية من جديد، بمشاركة عدد كبير من الشعراء؛ وذلك تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال، وستقام الدورة السابعة من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، بشعاره الرحب: "في الإبداع متسع للجميع".

مؤتمر قصيدة النثر



يعد مؤتمر قصيدة النثر بمثابة مهرجان ثقافي أهلي يقام سنويًا، حيث يجمع المهتمين بالشعر خاصة قصيدة النثر من كل الأقطار العربية، تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال.

أقيمت فعاليات آخر دورة من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2019 بأتيليه القاهرة، وحلت دولة الجزائر ضيف شرف المؤتمر، وجاءت هذه الدورة تحت عنوان "الأزمنة المتخيلة: أنطولوجيا النص الشعرى النثرى فى الجزائر".

وفي الدورة الخامسة من مؤتمر قصيدة النثر شارك شعراء من ليبيا، بينما شارك شعراء من تونس في العام الأسبق، وكان المغرب أول مشارك في المؤتمر من الدول العربية الشقيقة.