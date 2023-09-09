قبل انطلاقه.. جدول فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر قصيدة النثر

10 أيام تفصلنا عن انطلاق الدورة السابعة من مؤتمر قصيدة النثر، حيث تقرر إقامته خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، ببيت السناري بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، على أن تحمل اسم الشاعر الكبير "عزت عامر".

بعد توقف دام لسنوات بسبب جائحة كورونا، يعود مؤتمر قصيدة النثر المصرية من جديد، بمشاركة عدد كبير من الشعراء؛ وذلك تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال، الذي كشف مؤخرا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وقفنا في السنوات القليلة الماضية عن إقامة المؤتمر؛ نظرًا لتفشي كوفيد وتداعياته، التي تعلمونها جميعًا. لكن حان الوقت للعودة للالتقاء حول الشعر، نصوصًا ودراسة. لذا، وفي موعدنا المعتاد، في النصف الأول من سبتمبر، ستقام الدورة السابعة من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، بشعاره الرحب: في الإبداع متسع للجميع".

وخلال السطور التالية؛ نستعرض جدول فعاليات مؤتمر قصيدة النثر:

نبذة عن مؤتمر قصيدة النثر

يعد مهرجانا ثقافيا أهليا، يقام بشكل سنوى، حيث يجمع المهتمين بالشعر خاصة قصيدة النثر من كل الأقطار العربية، تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال، أقيمت فعاليات دورته الأخيرة خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2019 بأتيليه القاهرة، بمشاركة دولة الجزائر كضيف شرف المؤتمر، وتحت عنوان "الأزمنة المتخيلة: أنطولوجيا النص الشعرى النثرى فى الجزائر".

بينما في الدورة الخامسة التي أقيمت العام الماضي شارك شعراء من ليبيا، بينما شارك شعراء من تونس في العام الأسبق، وكانت المغرب أول مشارك في المؤتمر من الدول العربية الشقيقة.

وكان المؤتمر قد أصدر فى دورته الأخيرة، كتاب "أنطولوجيا قصيدة النثر المصرية"، ويضم نصوصا للشعراء المصريين المشاركين في هذه الدورة والأبحاث والشهادات النقدية التي سوف تشهدها فعالياته على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى كتاب يضم شهادات لمجموعة من شعراء السبعينيات، شاركوا في الدورة السابقة، وتحدثوا عن تجاربهم الشعرية، ومراحل التكوين والنشأة والبدايات، وأهم العلامات الرئيسية فيها، على المستوى الفني والفكري والاجتماعي، وذلك في إطار "مسار" الذي وضعه المؤتمر عنوانا لهذه التجارب.