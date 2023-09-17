الأحد 17 سبتمبر 2023
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محافظات

رئيس "الإقليمية لتنشيط السياحة" السابق: الرئيس أنقذ مصر من جماعة الشر (فيديو)

محمد سعد رئيس الهيئة
محمد سعد رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة السابق

قال محمد سعد  الرئيس السابق للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم مصر في ظروف غاية في الصعوبة، بل كنا على مشارف حرب أهلية يقودها جماعة الشر، وكان من أهم إنجازات الرئيس السيسي أنه انقذنا من جماعة الإخوان والتي كانت تقاتل طوال 88 سنة لتستولي على الحكم في مصر، لتقوم بعملية تفتيت للدولة وتحيد بها عن المسار الوطني.

الرئيس استطاع إعادة العلاقات مع الدول

وأضاف لسابق للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية لـ "الدستور"، أن الرئيس استطاع أن ينقل مصر نقلة كبرى من حيث المشروعات التي تتم في كافة ربوع مصر، كما استطاع تجميع الدول العربية حول مصر مرة أخرى، وإعادة العلاقات مع دولتي قطر وتركيا والتي كانت قد انقطعت بسبب الإخوان، فاستطاع أن يعيد مصر لمحيطها العالمي والعربي والإسلامي من جديد.

مشروعات كبرى بالإسكندرية

وأوضح أن الإسكندرية خاصة تمت فيها العديد من المشروعات الكبرى منها محور المحمودية الشريان المروري الذي ساهم بشكل كبير  في تسهيل حركة المرور بالمدينة، بجانب مشروعات الطرق والكباري الممتدة بالمحافظة شرقًا وغربًا وتلاحمها مع المحافظات المجاورة، والتي  ساهمت في تسهيل حركة التجارة الداخلية والمحافظات الأخرى، بجانب تطوير الموانئ والخطوط الجوية، لافتًا إلى أن حجم الصناعة والتجارة بعروس المتوسط لـ 44٪ من حجم التجارة والصناعة المصرية

ندعم الرئيس الذي يعرف قيمة مصر

وتابع أن الرئيس قام بطفرة كبرى لصالح المواطن المصري، والذي يعود عليه، قائلًا: "نحن بكل الدعم والحب خلف هذا الرجل العظيم، حتى يعيد مصر لريادتها فمصر في عهده دولة رائدة، وهو ما برهنه التحرك السريع لإغاثة الأشقاء في ليبيا والمغرب، فمصر دائما هي سلة الغلال الحاضنة والداعم  للدول الشقيقة والصديقة من خلال قيادتها التي تعي قيمة مصر"

 

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