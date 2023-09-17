مقتل روسى فى قصف أوكرانى على قرية حدودية

قال رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك الروسية،، إن قصفاً أوكرانياً أوقع قتيلاً في قرية بليخوفو القريبة من الحدود الأوكرانية، وأكد الحاكم عبر "تليجرام" أن هذه القرية الصغيرة "قُصفت انطلاقا من أوكرانيا".

وأوضح المسؤول أن "رجلاً يبلغ 30 عاماً قضى متأثراً بإصابته بشظايا قذيفة"، مشيراً إلى "تضرر مساكن عدة"، ولم يعط الحاكم مزيداً من التفاصيل حول الضربات التي استهدفت هذه القرية الواقعة على مسافة بضعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

ومنذ أشهر عدة، تُستهدف المناطق الروسية القريبة من أوكرانيا بهجمات، وتتّهم سلطاتها القوات الأوكرانية بقتل مدنيين وبإلحاق أضرار بالبنى التحتية.