الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل روسى فى قصف أوكرانى على قرية حدودية

مقتل روسي في قصف
مقتل روسي في قصف أوكراني

قال  رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك الروسية،، إن قصفاً أوكرانياً أوقع قتيلاً في قرية بليخوفو القريبة من الحدود الأوكرانية، وأكد الحاكم عبر "تليجرام" أن هذه القرية الصغيرة "قُصفت انطلاقا من أوكرانيا".

وأوضح المسؤول أن "رجلاً يبلغ 30 عاماً قضى متأثراً بإصابته بشظايا قذيفة"، مشيراً إلى "تضرر مساكن عدة"، ولم يعط الحاكم مزيداً من التفاصيل حول الضربات التي استهدفت هذه القرية الواقعة على مسافة بضعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

ومنذ أشهر عدة، تُستهدف المناطق الروسية القريبة من أوكرانيا بهجمات، وتتّهم سلطاتها القوات الأوكرانية بقتل مدنيين وبإلحاق أضرار بالبنى التحتية.

حاكم منطقة كورسك الروسية أوكرانيا تلجرام القرية الصغيرة بشظايا قذيفة المناطق الروسية

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