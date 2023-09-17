الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير التركى: نشكر السلطات المصرية على ترميم مسجد سليمان باشا

ترميم مسجد سليمان
ترميم مسجد سليمان باشا

أعلن السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، اليوم، عن افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم.

 

وكتب موطلو شن على صفحته الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقاً، أن مسجد سليمان باشا الخادم هو أول مسجد تم انشاؤه على الطراز العثماني في مصر، نتيجة أعمال الترميم المستمرة منذ عام 2017.

 

وتوجه السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن بالشكر للسلطات المصرية على الرعاية التي أبدتها لإخراج هذا الأثر القيم من التاريخ المشترك بين البلدين بهذه الصورة الرائعة.

 

وقام الحاكم العثماني الثالث (1524-34) سليمان باشا الخادم ببناء المسجد في قلعة القاهرة عام 935 (1528).

 

ويظهر مسجد جبزي كوبان مصطفى باشا، الذي يشبه إلى حد كبير زخارفه التي تعود إلى 930 (1523)، لأول مرة في مصر بثلاث قباب ونصف وفناء يتميز بطابع مميز للغاية من الهندسة المعمارية العثمانية، وتضمن العديد من التركيبات في مسجد جبزي في زخارف رخامية ملونة ومذبح وأغطية جدران بنفس الارتفاع. كما أن القلادة المنمقة الأنيقة المعلقة على الحافة العلوية من الجدار تشبه أيضًا الطابع المختلف لعصر الكتاب الأوسط في جبزي، المخصب بالروم الفاخر.

 

كما توجد مئذنتان شريفتان على الحافة اليمنى للمجمع الأخير (جنوباً) وكأول مئذنة عثمانية. في الزاوية الخارجية الشمالية لفناء ريفاكلي، يوجد قسم مغلق ذو ستة قباب على قاعدتين.

السفير التركي صالح موطلو شن مسجد سليمان باشا إكس منصة التواصل الاجتماعي

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