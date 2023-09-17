المغرب يعبّر عن "استغرابه" من تصريحات وزيرة فرنسية بشأن زيارة لماكرون

أكدت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، نقلا عن مصدر حكومي رسمي مغربي، أن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة.

وأشارت الوكالة إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، كانت قد أعلنت في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن برمجة زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة، الملك محمد السادس.

وعبر المصدر الرسمي للوكالة عن "استغرابه" لكون السيدة كولونا اتخذت "هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي مهم".

وفي مقابلة أجرتها معها القناة الإخبارية الفرنسية "إل سي إي" أكدت كولونا، الجمعة الماضية، أن ماكرون تلقى دعوة من العاهل المغربي لإجراء زيارة دولة إلى المغرب.

وقالت إن "ملك المغرب جدّد دعوته لرئيس الجمهورية قبل فترة قصيرة، هذا الصيف حين تحادثا".

وتابعت: "الرئيس مدعو، يبقى علينا تحديد المواعيد التي لم تحدد بعد".