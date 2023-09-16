نقيب الزراعيين: "قرارات الرئيس السيسى انتصار للفلاح المصرى"

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تعتبر انتصارًا للفلاح المصري وخصوصًا صغار المزارعين.

وأضاف خليفة، في مداخلة لبرنامج "من مصر" المُذاع على قناة "CBC": "بعض صغار المزارعين كانوا يعانون من مشكلات القروض للبنك الزراعي المصري وبتوجيهات الرئيس سيتم رفع جميع الديون وإسقاطها قبل يناير 2024".

نقيب الزراعيين: حياة كريمة تخدم الفلاح المصري

وأشار إلى أن الرئيس السيسي في حديثه اليوم ببني سويف تحدث كثيرًا عن التنمية الزراعية وأن الزراعة أمن قومي، متابعًا: "مصر ستضيف خلال عامين من 3 إلى 4 ملايين فدان وسيوفر ذلك ملايين من فرص العمل"، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس السيسي على قرارات اليوم التي تخدم عددًا كبيرًا من المصريين سواء زيادة الرواتب والمعاشات وتكافل وكرامة وبدل الصحفيين وغيرها.

كما أكد أن حياة كريمة تخدم الفلاح المصري، وكل المشروعات التي تنفذها الدولة لخدمة الأهالي.