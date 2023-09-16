السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فؤاد بدراوى: لن أترشح لانتخابات الرئاسة مستقلًا عن حزب الوفد

فؤاد بدراوي
فؤاد بدراوي

أكد فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة مستقلًا عن حزب الوفد، موضحًا أن ترشحه مرهون بتطبيق اللائحة داخل الوفد.

ولفت خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، خالف اللائحة، ولم يطرح نفسه أمام الهيئة العليا الوفدية، في اجتماع رسمي.

موقف نواب الوفد في البرلمان من ترشح عبدالسند يمامة 

وأوضح أن نواب الوفد في البرلمان بعضهم مع الدكتور عبدالسند يمامة، والبعض الآخر يطالبون بتطبيق اللائحة، وهي الدعوة للجمعية العمومية، مردفًا: "الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص، وهي من اختارته رئيسًا للحزب، فلماذا يرفض دعوتها؟ خايف من إيه؟".

وأردف: "الوفدي المخلص للوفد وليس لشخصه، يجب أن يلتزم باللائحة، كلنا يجب علينا الالتزام بها، وإلا تبقى فوضى، ما يفعله عبدالسند يمامة مخالفة دستور الحزب نفسه".

ولفت إلى أن الهيئة العليا للحزب تؤيد كلامه، ويجب أن تطالب رئيس الحزب الالتزام باللائحة، ودعوة الهيئة الوفدية، وكشف عن أن الهيئة العليا لم تجتمع من 5 أشهر، واللائحة تنص على أن تجتمع الهيئة أول اثنين من كل شهر.

عبدالسند يمامة أعلن الترشح للرئاسة في اجتماع غير رسمي

وأكد أن عبدالسند يمامة، أعلن عن الترشح للرئاسة في اجتماع غير رسمي، وما حدث سوء إدارة، مردفًا: "لو تقدم يمامة بترشحه لرئاسة قيادات الحزب ستتخذ موقفًا". 

ولفت إلى أن الحزب لديه رؤية سياسية، واقتصادية واجتماعية، عن كل الأمور التي تتعلق بمشاكل المواطن العامة، والبرنامج الانتخابي لمرشح الوفد للرئاسة ستكون هذه الرؤية إطارًا عامًا لبرنامجه الذي يجب أن نعمل من أجل تطبيقه على أرض الواقع.

فؤاد بدراوي الوفد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد انتخابات الرئاسة

مواد متعلقة

الباز: قرارات الرئيس السيسى هدفها تخفيف الأزمة الاقتصادية حتى تنتهى

عماد الدين حسين: الرئيس السيسى هو الداعم الأكبر للحوار الوطنى

نيرة نبيل: تكلفة مشروعات حياة كريمة ببنى سويف تجاوزت 12 مليار جنيه

رئيس التحالف الوطنى: أنفقنا 16 مليار جنيه ونأمل أن تمتد فروعنا لخارج مصر

برلمانى يكشف لـ"آخر النهار" مفاجأة عن موعد تطبيق قرارات الرئيس بزيادة الأجور

"ألحان النصر".. محمد العسيرى: بليغ حمدى لحن 17 أغنية لنصر أكتوبر خلال 18 يومًا فقط

البلشى: قرارات الرئيس السيسى جاءت استجابة لمطالب داخل الحوار الوطنى

لماذا استخدم الرئيس السيسى كلمة "جبر الخاطر" فى خطاب بنى سويف؟

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين

بشرى سارة للمواطنين عن عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

للموظفين وأصحاب المعاشات.. أبرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى