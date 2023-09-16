فؤاد بدراوى: لن أترشح لانتخابات الرئاسة مستقلًا عن حزب الوفد

أكد فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة مستقلًا عن حزب الوفد، موضحًا أن ترشحه مرهون بتطبيق اللائحة داخل الوفد.

ولفت خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، خالف اللائحة، ولم يطرح نفسه أمام الهيئة العليا الوفدية، في اجتماع رسمي.

موقف نواب الوفد في البرلمان من ترشح عبدالسند يمامة

وأوضح أن نواب الوفد في البرلمان بعضهم مع الدكتور عبدالسند يمامة، والبعض الآخر يطالبون بتطبيق اللائحة، وهي الدعوة للجمعية العمومية، مردفًا: "الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص، وهي من اختارته رئيسًا للحزب، فلماذا يرفض دعوتها؟ خايف من إيه؟".

وأردف: "الوفدي المخلص للوفد وليس لشخصه، يجب أن يلتزم باللائحة، كلنا يجب علينا الالتزام بها، وإلا تبقى فوضى، ما يفعله عبدالسند يمامة مخالفة دستور الحزب نفسه".

ولفت إلى أن الهيئة العليا للحزب تؤيد كلامه، ويجب أن تطالب رئيس الحزب الالتزام باللائحة، ودعوة الهيئة الوفدية، وكشف عن أن الهيئة العليا لم تجتمع من 5 أشهر، واللائحة تنص على أن تجتمع الهيئة أول اثنين من كل شهر.

عبدالسند يمامة أعلن الترشح للرئاسة في اجتماع غير رسمي

وأكد أن عبدالسند يمامة، أعلن عن الترشح للرئاسة في اجتماع غير رسمي، وما حدث سوء إدارة، مردفًا: "لو تقدم يمامة بترشحه لرئاسة قيادات الحزب ستتخذ موقفًا".

ولفت إلى أن الحزب لديه رؤية سياسية، واقتصادية واجتماعية، عن كل الأمور التي تتعلق بمشاكل المواطن العامة، والبرنامج الانتخابي لمرشح الوفد للرئاسة ستكون هذه الرؤية إطارًا عامًا لبرنامجه الذي يجب أن نعمل من أجل تطبيقه على أرض الواقع.