شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

تكشف الدستور، خلال هذا الملحق الهام، عن خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير صناعة التأمين وجذب الاستثمارات الأجنبية بتصريحات خاصة للدستور من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وللعام الخامس على التوالى ينجح الاتحاد المصرى للتأمين بقيادة الأستاذ علاء الزهيرى فى تنظيم فعاليات الملتقى التأمينى الخامس، وتقام هذه النسخة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما يكشف عن اهتمام الدولة والحكومة بهذا الملتقى الهام الذى نجح علاء الزهيرى وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين فى المحافظة على استمراره نظرًا لآثاره الإيجابية الهامة والتى تتمثل فى كونه ملتقى للقاء ممثلى شركات التأمين العالمية وشركات إعادة التأمين، حيث يتم الاتفاق والتعرف على الشروط الخاصة بالتجديد السنوى لشركات إعادة التأمين بخلاف تنشيطه السياحة فى مدينة شرم الشيخ وكونه حدثًا هامًا للغاية من أجل زيادة الوعى التأمينى لقطاع التأمين والمساهمة فى الترويج لجذب الاستثمار الأجنبى لصناعة التأمين فى إطار العمل على زيادة الناتج القومى للدولة من هذا القطاع الحيوى الهام.

هناك كوادر هامة فى قطاع التأمين أرغب فى توجيه الشكر لها على حرصها الدائم فى تنمية صناعة التأمين، هم الأستاذ علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والأستاذ محمد مهران العضو المنتدب للشركة القابضة للتأمين، والأستاذ أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، وأرغب أن أتوقف قليلًا عند اسم أ. أحمد خليفة نظرًا لأن هذا اللقاء المتواجد معنا هو اللقاء الأول له معى فى مكتبه الموجود فى شارع قصر النيل وسط البلد فى هذا المبنى التاريخى الهام، ومع حديثه الذى استمتعت للغاية بسرده سر نجاح كيان ظهر قويًا مثل شركة ثروة للتأمين وذلك لتمتعه بخبرات أجنبية هامة بخلاف كونه أحد أبناء الشركة الوطينة شركة مصر للتأمين، فحديثه عن كيفية النجاح ونظام الإدارة فى شركة ثروة كشف لى عن لماذا هناك تفوق كبير فى الشركات الأجنبية وأصحاب الخبرات الأجنبية، ولماذا علينا الاهتمام بالتعليم والتدريب وزيادة خبرات الكوادر فى قطاع التأمين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وأريد أن أكمل باقى الكوادر الهامة التى أجد أنها تسهم بشكل كبير فى صناعة التأمين فى إطار العمل على الارتقاء بهذه الصناعة الهامة، وهم الأستاذ عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، والدكتور أحمد عبدالعزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، والمهندس خالد عبدالصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، والأستاذ مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، والأستاذ محمد حسن فرغلى العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، والأستاذ أمير مقار عضو مجلس إدارة مجموعة كومن القابضة لوساطة التأمين وخبير التأمين الاستشارى، والأستاذ وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشارى ومساعد العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين على دعمهم لإصدار هذا الملحق التأمينى الهام فى مؤسسة الدستور.

كما أريد أن أوجه الشكر لدينامو الاتحاد المصرى للتأمين الدكتور طارق سيف الأمين العام للاتحاد، وجميع العاملين بالاتحاد المصرى للتأمين والمشاركين فى تنظيم هذا الحدث الهام، كما أوجه الشكر للدكتور محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور لدعمه المستمر.