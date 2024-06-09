الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتاة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش والسب داخل سيارة أجرة بالمعادي

تحرش والسب داخل سيارة
تحرش والسب داخل سيارة أجرة بالمعادي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة مؤسفة بعدما نشرت فتاة في العقد الثاني من عمرها منشور يفيد بتعرضها للتحرش والسب والقذف داخل سيارة أجرة بمحيط منطقة المعادي. 

وقالت الفتاة حسناء أشرف في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ”إنها اعتادت على استقلال سيارة تابعة لشركات التوصيل يوميا إلى عملها تجنبا لحدوث أي مضايقات لها بينما قررت اليوم توفير مبلغ من المال مقابل استقلال سيارة أجرة من الموقف الخاص بمنطقة المعادي وبعد مرور فترة زمنية لاحظت يد شخص تلامس جسدها وعندما طلبت منه الابتعاد عن الكرسي الخاص بها تفاجئت بشاب آخر يسبها ويعتدي عليها لفظيا وقامت بتصويره".

وعلى الفور تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، وطالبوا الفتاة بتحرير محضر بالواقعة، وعدم التخاذل في حقها، وردت الفتاة مؤكدة أنه جاري عمل محضر ضد المتهم.

نشر فتاة في العقد الثاني بتعرضها للتحرش السب والقذف داخل سيارة اجرة بمحيط منطقة المعادي حسناء اشرف

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